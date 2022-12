Mit Täterbeschreibung: Mann bettelt und klaut im Neuburger Schwalbanger

Ein Mann bettelt im Neuburger Schwalbanger eine Frau an. Sie gibt ihm nichts, doch kurz darauf ist ihre Tasche weg. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung.

Am Montag gegen 18 Uhr befand sich eine 67-jährige Neuburgerin beim Einkaufen in einem Supermarkt am Schwalbanger. Als sie auf dem Parkplatz ihre Einkäufe vom Einkaufswagen in das Auto umladen wollte, wurde sie laut Polizei von einem Mann angesprochen und um Geld angebettelt. Dieses verneinte sie. Daraufhin entfernte sich der Mann. Später bemerkte sie, dass ihr eine Stofftasche mit Inhalt entwendet wurde. Der Schaden beträgt rund 250 Euro. Den Mann konnte die Neuburgerin nicht mehr sehen.

Diebstahl in Neuburg: Tasche im Schwalbanger geklaut

Der Unbekannte ist laut Polizei etwa 50 Jahre alt, osteuropäische Erscheinung, gepflegtes Äußeres, dunkel-lockige kurze Haare. Markant waren dunkle dick-buschige Augenbrauen. Er war dunkel gekleidet. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)