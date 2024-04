Mit Tempo 30 Vollgas in die Zukunft: Diskussion an der THI

Auf dem Campus Neuburg finden wieder Nachhaltigkeitsgespräche statt. Zum Auftakt geht es um das Thema Mobilität.

Forscherinnen und Forscher der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) laden ab Dienstag, 23. April, wieder zu den Neuburger Nachhaltigkeitsgesprächen ein. Im Austausch mit interessanten Gästen aus Politik und Wirtschaft stellen sie ihre Arbeit vor. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie die Wissenschaft dazu beitragen kann, die Region nachhaltiger zu gestalten, schreibt die THI in einer Mitteilung. Die Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche stehen allen Interessierten offen. Im Mai und Juni finden jeweils dienstags von 18.30 bis 20 Uhr fünf Gesprächsrunden im Raum CN004 auf dem Campus Neuburg statt.

Die diesjährigen Nachhaltigkeitsgespräche beginnen am 23. April um 18.30 Uhr mit dem Thema „Mit Tempo 30 in die Zukunft. Vom Land in die Stadt und zurück“. Professor Uwe Holzhammer und Professor Stefanie Schmidtner von der THI erörtern gemeinsam mit Michael Spangler (Spangler Touristik), Frank Huchzermeyer (Autohaus B13) und Anno Mertens ( Audi AG) die Zukunft der Mobilität zwischen Stadt und Land.

Im Fokus stehen dabei die Wechselwirkungen mit der Energiewende, die Rolle der E-Mobilität im ÖPNV sowie Aspekte des motorisierten Individualverkehrs. Auch aktuelle und künftige Entwicklungen wie Ladestrategien und der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Straßenverkehr werden zur Diskussion gestellt. Moderiert wird die Veranstaltung von Bernhard Mahler, Pressesprecher der Stadt Neuburg. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Weitere Informationen zu den einzelnen Gesprächsrunden und zur Anmeldung finden sich unter www.thi.de/NNG. Organisiert werden die Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche vom Projekt „Mensch in Bewegung“. (AZ)