Mit Tränen, Lob und Musik: Maria-Ward-Realschule feiert ihre Absolventinnen

Plus Die Neuburger Maria-Ward-Realschule verabschiedet 55 Absolventinnen mit einer musikalischen und emotionalen Feier. 24 von ihnen dürfen sich über eine Eins vor dem Komma freuen.

Alle 55 Absolventinnen der Maria-Ward-Realschule in Neuburg haben die Abschlussprüfung bestanden, 24 davon sogar mit einer Eins vor dem Komma. Zu den Besten zählen Sophia Haringer und Annika Herrmann mit einem Notenschnitt von jeweils 1,09, Leni Humbold (1,17), Leoni Adam und Julia Pallmann (beide 1,18).

Nun erhielten die jungen Damen im Kongregationssaal ihre Abschlusszeugnisse. Im Alter von zehn Jahren begann ihre Reise von der Grund- in die Realschule. Nun wurden sie als selbstbewusste junge Frauen entlassen, die in den sechs Jahren sehr viel für ihr zukünftiges Leben gelernt und sich zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickelt haben.