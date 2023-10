Mit Vampiren und Cowboys: Grandioses Konzert zum 60. Geburtstag

Plus Die Neuburger Stadtkapelle entpuppt sich als ein mitreißendes sinfonisches Blasorchester. Das Jubiläumskonzert besticht mit berühmter Filmmusik.

Fast möchte man meinen, Kapellmeister Alexander Haninger hätte da ein wenig geschwindelt. Gerade einmal zwei Monate habe die Stadtkapelle Zeit gehabt, so erzählte er, eine äußerst anspruchsvolles Programm aus Filmmusik und Musicals auf die Beine zu stellen.

Wer dieses grandiose Konzert in der voll besetzten Parkhalle miterlebt hat, der durfte sich schon fragen: Ist eine solche Leistung mit derart knapper Probenzeit möglich? Die müssen doch viel länger geübt haben, um die vielen Herausforderungen aus der Musik zu „Tanz der Vampire“, „Fluch der Karibik“ oder „Phantom der Oper“ richtig einzustudieren.