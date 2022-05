Mit viel Augenzwinkern: Schillers Werke im Neuburger Stadttheater

Das nicht ganz junge Theater Rampenfieber zeigt "Schillers sämtliche Werke ... leicht gekürzt" im Neuburger Stadttheater.

Sie zu bändigen sei nicht leicht, sagt Gundolf Hunner. Er hat die Regie bei „Schillers sämtliche Werke ... leicht gekürzt“ übernommen. Dem Vier-Mann-Stück, das mit Georg Thaller, Ludwig Krätzig, Hans Hüttinger und Sepp Egerer demnächst im Neuburger Stadttheater aufgeführt wird.

Eigentlich kommt Hunner ja aus dem Jugendtheater. „Jugendliche warten darauf, dass man sie führt, diese vier charakterstarken Darsteller muss ich dagegen manchmal etwas ausbremsen“, meint Hunner lachend. Das glaubt man ihm aufs Wort, beobachtet man das Viererpack bei seinen Proben im Kolpingsaal. Schwindelerregend schnell pfeffern sie sich ihre Dialoge entgegen, schlüpfen rein und raus aus den original Schiller-Dialogen in die moderne Zeit, vom Stück in Stück, lassen Pointen knallen, überbieten sich in Mimik und Gestik.

Ja, es soll Klamauk sein, der besten Art selbstverständlich, aber auch mit Raffinesse. Und zu dieser Mischung sind sie auf dem besten Weg, wenn nicht sogar ganz kurz davor. So wunderbar sind diese vier Männer anzuschauen, wie sie alle gleichsam den großen Schiller verehren, seine Rollen zum Leben erwecken wollen und dabei nicht nur Schillers Werke, sondern auch sich selbst genüsslich auf die Schippe nehmen.

Schiller-Parodie im Neuburger Stadttheater zu sehen

Das Stück von Michael Ehnert feierte 2009 Premiere und wurde von dem Ensemble nicht groß verändert – man darf sich allerdings auf einige lokale Seitenhiebe freuen. Es einzustudieren war nicht leicht. Nicht, weil das Stück die vier Routiniers überfordern würde, sondern weil die bereits 2019 begonnenen Proben immer wieder durch Corona unmöglich gemacht wurden. „Wir haben immer wieder mit Elan angefangen und wurden dann ausgebremst. Das Ganze funktioniert nur, weil alle mit Herzblut dabei sind“, sagt Hunner. „Die vier haben sich gefunden und verstanden.“

Das Stück wird von seinen Dialogen leben, Bühnenbild und Licht sind sehr dezent gehalten, die Rollenwechsel lediglich mit Requisiten markiert. „Es soll etwas Provisorisches haben“, erklärt Hunner das Konzept. Und es braucht auch gar nicht mehr, denn die Darsteller schaffen es ganz mühelos, die Bühne für sich einzunehmen. Wer Schillers Werke kennt, hat bei dieser Inszenierung sicherlich einen Vorteil, Vorkenntnisse sind aber nicht zwingend nötig. Karten für die Aufführungen am 3., 4. und 5. Juni, jeweils um 20 Uhr, gibt es im Bücherturm am Sèter Platz.