Mitarbeiterin betrügt Landratsamt um fast 50.000 Euro

Plus Eine Angestellte des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen veruntreut tausende Euro. Den Zugang zu dem Geldautomaten erschleicht sich die Täterin über die Kennung einer Kollegin.

Neunmal hat sie sich unerlaubter Weise an einem Automaten des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen bedient. Wegen des dadurch entstandenen Schadens von knapp 50.000 Euro musste sich eine Angeklagte aus Neuburg vor dem Amtsgericht verantworten. Obwohl die Schuldfrage schnell geklärt werden konnte, blieb eine zentrale Frage bis zum Verhandlungsende offen.