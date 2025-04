Mitgliederversammlung "das otto" zieht positive Bilanz

Die 4. Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Vereins "das otto - Der Kreativraum in Neuburg e.V." lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Zuversicht. Das Vorstandsteam (Sandra Siebenhüter, Gerhard Stiglmair, Thomas Leinfelder) gab einen ausführlichen Überblick über die vielfältigen Veranstaltungen des Vereins und über die aktuelle Kassenlage. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Räumen für Veranstaltungen, Beratungen oder festen Büroplätzen blickt man positiv in die Zukunft. Norbert Specht, der Ansprechpartner der "Ideenwerkstatt im Otto“ lud alle Mitglieder ein, sich hier zu beteiligen. Auch Nicht-Mitglieder können sich hier einbringen. Die Mitgliederversammlung wurde hybrid abgehalten, so daß sich Mitglieder auch online dazuschalten konnten. Auch die Angebote des Gründertreffs Neuburg, bei dem "das otto" ebenfalls Partner ist, finden immer mehr Zuspruch.

