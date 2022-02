Mittelschule Neuburg bietet möglichen Schritt zu einer Ausbildung an

„Ausbildungsbetriebe hautnah“: Projekt der Caritas-Schulsozialarbeit unterstützt Schüler bei der Berufsfindung. Wie der Mittwoch, 23. Februar, an der Mittelschule in Neuburg abläuft.

Bereits zum 13. Mal heißt es in der Aula der Mittelschule Neuburg „Ausbildungsbetriebe hautnah“. Veranstalter ist wie immer die Caritas-Schulsozialarbeit. Termin der Berufsorientierungsmaßnahme ist Mittwoch, 23. Februar, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Insgesamt 15 Betriebe, vom börsennotierten Industriebetrieb über traditionelle Handwerksbetriebe bis zum Dienstleister und fortführenden Schulen, stellen sich mit weit mehr als 50 Ausbildungsberufen den drei 8. sowie der 9. M-Klasse, der Praxisklasse und der Deutschklasse vor. Die 107 Schülerinnen und Schüler können sich nach ihren Interessen über bis zu drei Betriebe mit ihren Ausbildungsberufen informieren und ein Praktikum „anbahnen“. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, werden bei der schulinternen Veranstaltung strenge Hygienemaßnahmen, wie Impfnachweise, Tests, Abstände, Maskenpflicht, CO2-Ampeln, Lüften und Desinfektion, berücksichtigt.

"Ausbildungsberufe hautnah" an der Mittelschule Neuburg baut auf die "Azubi-Messe" auf

„Ausbildungsbetriebe hautnah“ baut von der Idee auf die „Azubi- Messe“ auf. Bei der Messe findet häufig ein allgemeiner Infoaustausch statt. Anders bei dieser Veranstaltung: In der Mittelschule berichten Personalentscheider direkt den Schülern, welche menschlichen und fachlichen Voraussetzungen sie an eine Einstellung als Azubi knüpfen.

Im Februar 2020 eröffnete Landrat Peter von der Grün als Schirmherr die Veranstaltung. Heuer hat Schulamtsdirektorin Ilse Stork die Schirmherrschaft über „Ausbildungsbetriebe hautnah“ an der Mittelschule übernommen. Foto: M. Bach

Die Schüler melden sich auf drei Betriebe mit ihrem jeweiligen Ausbildungsangebot an, es werden keine Klassen durch die Betriebe „geschleust“, vielmehr entscheidet das Interesse der Schüler. Im Rahmen von drei Informationseinheiten in Klassenzimmern können die Schüler ein mögliches Vorstellungsgespräch durch gezielte Fragen vorbereiten. Betriebsleiter können interessierten Schülern im Nachgang ein Praktikum zum Kennenlernen anbieten.

Der Übergang von Schule zu Beruf soll mit "Ausbildungsberufe hautnah" an der Mittelschule Neuburg verbessert werden

Die Veranstaltung fühlt sich dem Gedanken verpflichtet, den Übergang von der Schule zum Beruf zu verbessern, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken- und dies gemeinsam mit Betrieben und Firmen. Initiator Markus Bach, Schulsozialarbeiter des Caritasverbands an der Mittelschule, eröffnet die Veranstaltung und begrüßt die Schüler und Referenten der Betriebe. Rektorin Anne Graf freut sich über die Maßnahme zur Unterstützung der Schüler bei der Berufsorientierung. Sie geht in ihrer Eröffnungsrede auf die Bedeutung der Mittelschule für die klassische Ausbildung im Handwerk ein. Die Schirmherrin, Schulamtsdirektorin Ilse Stork, begrüßt in ihrer Rede das Engagement, Jugendliche für die Ausbildung zu gewinnen. Der ehemalige Mittelschüler, Florian Thiede, Auszubildender der Schreinerei Pettmesser in Oberhausen, erzählt von seinen Erfahrungen beim Übergang von der Schule in den Beruf.

Lesen Sie dazu auch

Neben den Betriebs- und Ausbildungsleitern der Betriebe aus Handwerk und Industrie, ergänzt die zuständige Berufsberaterin Elke Kastl-Fitzek von der Agentur für Arbeit mit Infos über alle vertretenen Ausbildungsberufe. Das Jugend-Stärken-Team der Caritas informiert zudem die Schüler über ihre Unterstützungsangebote für Jugendliche, unter andrem einem Lerncoachprojekt für Mittelschüler. Markus Bach bedankt sich schon jetzt bei allen Referenten der Firmen und Schulen für ihre Bereitschaft, sich für die Schüler Zeit zu nehmen.

Wer Ausbildungsberufe bei der Veranstaltung an der Mittelschule in Neuburg vorstellt