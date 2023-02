Neuburg

Mobbingvorwurf im Rathaus: "Die wollten mich loswerden"

Vor dem Neuburger Amtsgericht musste sich eine 51-Jährige gegen den Vorwurf der Vorteilsnahme verteidigen. Sie unterlag und will nun in die nächste Instanz gehen.

Plus Eine ehemalige Angestellte einer Gemeinde im Landkreis unterliegt dem Vorwurf der Vorteilsnahme. Die angeblichen "Freikarten" habe eine Kollegin nur erfunden, um ihr zu schaden.

Sie hielt bis zuletzt an ihrer Überzeugung fest: Eine ihr gegenüber feindselige Kollegin wollte sie loswerden und hat deshalb behauptet, sie habe im Rahmen ihres Dienstes in einer kleinen Gemeinde im Landkreis widerrechtlich Freikarten angenommen. Doch am Ende konnten weder sie noch die aufgerufenen Zeugen noch ihre Rechtsanwältin den Vorwurf der Vorteilsnahme entkräften. Und so endete auch der zweite und letzte Verhandlungstag am Neuburger Amtsgericht für die angeklagte Verwaltungsfachangestellte im Frust und Unverständnis – und mit dem unbeirrten Willen, ihre Wahrheit in zweiter Instanz ans Licht bringen zu wollen.

