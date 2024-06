Neuburg

Mobiler Hochwasserschutz soll am Wochenende abgebaut werden

Der mobile Hochwasserschutz wird aller Voraussicht nach am Wochenende abgebaut.

Voraussichtlich am Samstag wird das THW die mobilen Hochwasserschutzwände am Donaukai in Neuburg wieder demontieren. OB Gmehling dankt den Einsatzkräften.

