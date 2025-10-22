Mobilität, die verbindet

Seitdem die Offenen Hilfen als eigenständige, gemeinnützige GmbH agieren, dürfen sie sich ebenfalls für die Weihnachtsspende der Audi-Belegschaft bewerben. Diese Möglichkeit hat das Team genutzt, um eine kreative Idee zu verwirklichen, die ohne externe Unterstützung nicht umsetzbar gewesen wäre – und gleichzeitig einen echten Mehrwert für die Klient*innen und Mitarbeitenden schafft. Die Idee für Weihnachten 2024 entstand aus einer einfachen, aber zentralen Frage: Welche Form der Mobilität brauchen wir in der ambulanten Arbeit – und welche könnte auch für unsere Klient*innen ein echter Gewinn sein? Aus dieser Überlegung heraus entwickelte sich mit viel Engagement und Kreativität ein innovatives Konzept: E-Scooter für den Einsatz im nahen Sozialraum in Neuburg und Schrobenhausen. Die Vorstellung, flexibel, umweltfreundlich und unkompliziert unterwegs zu sein – sei es für kurze Wege zu Klientinnen, spontane Besorgungen oder als niederschwellige Mobilitätslösung für die Klientinnen selbst – begeisterte das Team sofort. E-Scooter stehen für moderne, nachhaltige und inklusive Mobilität, die genau dort ansetzt, wo sie gebraucht wird: im direkten Lebensumfeld der Menschen. Mit dieser Vision im Herzen wurde die Idee bei Audi eingereicht – verbunden mit der Hoffnung, gemeinsam einen kleinen, aber wirkungsvollen Beitrag zu mehr Teilhabe und Bewegungsfreiheit im Alltag leisten zu können. Dank der großzügigen Unterstützung der Audi-Belegschaft wurde diese Vision nun Wirklichkeit. Die Freude über die neuen E-Scooter ist groß – sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Klient*innen. Erste Probefahrten zeigen: Mobilität kann Spaß machen und gleichzeitig Barrieren abbauen. Ein herzlicher Dank galt der Audi-Belegschaft für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.

