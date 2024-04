Mobilität für Rollstuhlfahrer: In Neuburg fährt das erste Inklusionstaxi

Plus Seit dieser Woche fährt in Neuburg das erste Inklusionstaxi. Damit können sich Menschen im Rollstuhl relativ bequem transportieren lassen.

Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, haben in Neuburg nun die Möglichkeit, sich relativ bequem mit einem Taxi transportieren zu lassen. Seit dieser Woche ist das sogenannte Inklusionstaxi auf den Straßen unterwegs - es ist das erste derartige Angebot in der Stadt.

Dahinter steckt der Taxiunternehmer Christian Eibl aus Karlshuld. Er hat sich einen VW Caddy angeschafft, dessen Ladefläche über eine Rampe auch für bewegungseingeschränkte Menschen zugänglich ist. Der Vorteil: Rollstuhlfahrer können mitsamt ihrem fahrbaren Untersatz transportiert werden und müssen nicht, wie bei herkömmlichen Taxis, aufwendig umgehoben werden. Dieser Umstand hätte Betroffene bislang gehemmt, sich fahren zu lassen, sagt Eibl.