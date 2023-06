Neuburg

vor 16 Min.

Neuer Name, neues Konzept: Neuburger Modehändlerin übernimmt das Obstkistl

Plus Die Neuburger Modehändlerin Carmela Neff übernimmt das "Obstkistl" mitsamt dem Personal. Der Laden bekommt einen neuen Namen und auch am Angebot ändert sich etwas.

Von Andreas Zidar

Gute Nachrichten aus der Neuburger Innenstadt: Am Standort des jetzigen Obstkistl in der Rosenstraße geht es weiter. Der Stadt bleibt somit, nach all den negativen Signalen der jüngsten Vergangenheit, ein weiterer Leerstand im Zentrum erspart. Die neue Betreiberin ist keine Unbekannte: Die Neuburger Modehändlerin Carmela Neff übernimmt das Lebensmittel-Geschäft. Sie wird dem Laden nicht nur einen neuen Namen, sondern auch ein eigenes Konzept verpassen.

Wie berichtet, trennen sich die Inhaber Wolfgang und Sylvia Demel, die drei Obstkistl-Filialen in Ingolstadt, Gaimersheim und Neuburg betreiben, vom Standort in der Ottheinrichstadt - nicht aus wirtschaftlichen, sondern aus persönlichen Gründen, betonte Wolfgang Demel kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion. Carmela Neff, die schräg gegenüber in der Rosenstraße ihr gleichnamiges Modegeschäft führt, ist dort selbst Kundin, und war laut eigener Aussage erschrocken darüber, dass "so ein schöner Laden" schließen soll. Dass sie selbst dieses Aus verhindert, war aber letztlich Zufall. Als sie dort einmal beim Einkaufen war, hörte sie ein älteres Ehepaar über das drohende Aus des Lebensmittel-Geschäfts schimpfen. "Wo sollen wir jetzt unser Obst kaufen?" Als dann eine Verkäuferin ankündigte, dass im Falle einer Übernahme die Mitarbeiterinnen bleiben würden, machte es bei Neff Klick.

