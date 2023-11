Modelleisenbahnfreunde locken mit vielen Details in Adventsausstellung

Die Modelleisenbahnfreunde Neuburg öffnen am ersten Adventswochenende das Alte Stellwerk an der Bahnlinie. Auf der Anlage haben sich wieder viele Details verändert.

Modelleisenbahnfans wissen, wo sie am ersten Adventswochenende ein lohnendes Ziel finden: Alljährlich öffnen die Modelleisenbahnfreunde Neuburg (MEN) das Alte Stellwerk an der Bahnlinie für Besucher und zeigen, was sie im vergangenen Jahr an ihrer zwölf Meter langen und bis zu vier Meter breiten Anlage verändert haben. Seit 2014 baut der zehn Mann starke harte Kern des 25 Mitglieder kleinen Vereins an Schienen und Landschaft. Wobei Grundplatte und Schienennetz von Beginn an so waren, wie sie sich nun präsentieren. Doch der Städte- und Landschaftsbau schreitet voran. Immer wieder gibt es mehr oder weniger große, auch winzige und manchmal witzige Details zu entdecken – wie das Seifenkistenrennen der Pinguine. „Das stammt von einem sehr kreativen Hersteller und ist ein richtiger Hingucker“, schmunzelt Karl-Heinz Grubba, der wie Manfred Klein, der Schriftführer der MEN, Spezialist für Landschaftsbau ist.

Das Zementwerk hat eine neue Verladehalle erhalten, die Burg wird von Rittern bewacht, im Steinbruch sind Maschinen und überall sind einzelne Gebäude dazugekommen. „Wir versiegeln Flächen“, sagt Klein augenzwinkernd. Der Besuch lohnt sich also auch für Stammgäste, denn selbst für Kenner gibt es immer wieder Neues zu entdecken - von einer kleinen Szene mit Drachenfliegern über Bienenwagen bis zum abstürzenden Bergsteiger. „Vor allem Kinder entdecken kleine Details“, weiß Klein, der auch Frauen zuschreibt, aufmerksamer zu sein als Männer. „Unsere Besucher sollen suchen“, sagt er, und Grubba ergänzt: „Aber sie kriegen nichts dafür“.

Adventsausstellung der Modellbaufreunde Neuburg

Fürs Suchen vielleicht nicht – aber bei der beliebten Tombola der Modellbauer gibt es sehr wohl etwas zu gewinnen. Sowohl namhafte Hersteller von Modelleisenbahnzubehör als auch örtliche Unternehmen stellen interessante Gewinne bereit. Die Tombola ist so beliebt bei den Besuchern, dass die Lose zuletzt sogar schon am Sonntagvormittag ausverkauft waren. Auch heuer rechnen die Modellbauer wieder mit zahlreichen Gästen, die erfahrungsgemäß aus der ganzen Region 10 und darüber hinaus bis aus Augsburg oder Donauwörth nach Neuburg kommen.

Bis zum letzten Tag wird an der Anlage gefeilt. Noch gähnt ein großes Loch mitten in der Alpenlandschaft. „Dafür haben wir Wechselmodule“, erklärt Klein. Zur Ausstellung wird ein Museumsdorf dort platziert, ein zweites Modul mit gewerblichen Gebäuden wie Sägewerk und Autohäusern befindet sich noch im Bau. Am anderen Ende der Anlage ist Bad Neuburg zu finden, eine Stadt mit allem, was dazugehört.

Weihnachtsausstellung der Modelleisenbahner am ersten Adventswochenende

Weder Landschaft noch Züge sind einer einheitlichen Epoche zuzuordnen, bei den Loks und Waggons sind die Vereinsmitglieder international aufgestellt. Auf der Anlage im Alten Stellwerk ist alles erlaubt, was gefällt. So entsteht ein spannendes Potpourri. Da fährt die Königlich-Bayerische Staatsbahn aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg neben Schweizer Zügen für Holztransport, Triebwagen, Güterzügen, Dampflokomotiven, Kesselwagen, ICE aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Neu sind tschechische Züge. Dass es keine Kollisionen gibt, obwohl immer mehrere Züge unterwegs sind, dafür sorgt die komplett digitale Steuerung der Anlage, die zudem über einen Schattenbahnhof verfügt, wo die gerade nicht aktiven Züge geparkt werden.

Geöffnet ist am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr, Eintritt frei. Die Zufahrt befindet sich zwischen Penny-Markt und Firma Schulz an der Augsburger Straße, schräg gegenüber der Julius-Brauerei. Infos unter www.men-neuburg.de