Das Team des TV-Formats "Galileo" ist zu Gast beim Neuburger Geschwader. Hintergrund ist die Reportage "Mission to Moon", für die die Moderatorin ins Eurofighter-Cockpit steigt.

Journalisten auf der Basis des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg? Das ist nichts Ungewöhnliches. Dass aber ein Fernseh-Team zu Gast ist, kommt doch selten vor. Vor einigen Wochen war die Crew des TV-Formats "Galileo" auf dem Flugplatz – und Moderatorin Claire Oelkers stieg ins Eurofighter-Cockpit. Was dahintersteckt, gibt es am Montagabend bei ProSieben zu sehen.

Über 60 Jahre ist es her, dass mit dem Astronauten Neil Armstrong der erste Mensch einen Fuß auf den Mond setzte. Ein Leben dort ist nach wie vor ein Wunschvorstellung – oder vielleicht doch bald realistisch? Das ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" startet ab Montag in die Event-Woche "Mission to Moon". Dabei geht das Team täglich um 19.05 Uhr der Frage nach, worauf es ankommt, wenn Menschen den Mond besiedeln wollen. Die beiden Reporter Christoph Karrasch und Claire Oelkers gehen dabei an die Grenzen ihrer Belastbarkeit – unter anderem in einem Eurofighter.

Moderatorin im Eurofighter: Neuburger Geschwader bei TV-Sendung "Galileo"

Die Szene wirkt fast schon filmreif: Seite an Seite marschieren Claire Oelkers und Kampfpilot Noble – sein richtiger Name darf aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden – auf der Basis in Zell zum Eurofighter. In voller Montur eines Kampfjet-Piloten steigt die Moderatorin und Reporterin ins Cockpit und erlebt in etwa eineinhalb Stunden, was bei Kräften von bis zu 9G mit dem Körper passiert. Die ganze Reportage und wie sich die 37-Jährige auf den Flug vorbereitet hat, gibt es am Montagabend um 19.05 Uhr bei "Galileo" zu sehen.

