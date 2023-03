"Möwen.Müll.Und Meerjungfrauen" - eine besondere Ausstellung in Neuburg

Arbeiterwohlfahrt und FOS/BOS Neuburg laden in die Markthalle auf dem Schrannenplatz ein. Es geht um Cartoons, Comics und Illustrationen aus Künstlerhand.

Horst Winter, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben und Vorsitzender im Kreisverband AWO Neuburg, ist es gelungen, die Ausstellung „Möwen.Müll.Und Meerjungfrauen“ nach Neuburg zu holen. Sie war bisher in Süddeutschland erst einmal zu sehen. In enger Kooperation mit der Fach- und Berufsoberschule Neuburg lädt er nun gemeinsam mit der FOS/BOS Neuburg zu einem Besuch ein.

„Möwen.Müll.Und Meerjungfrauen“ – das sind Cartoons, Comics und Illustrationen von Künstlern und Künstlerinnen aus Deutschland, Irland, Kolumbien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Spanien, Taiwan, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Sie zeigen, wie wunderschön und gleichzeitig wie gefährdet unsere Meere als Lebensraum sind. Die Darstellungen sind auf ausgedienten Lkw-Planen verewigt und können nun in der Neuburger Markthalle bestaunt werden, wo sie zum Nachdenken anregen.

Neuburg Schüler haben zum Thema Umweltschutz Videos erstellt

Schüler und Schülerinnen der Fach- und Berufsoberschule haben zu diesem Thema Videos erstellt, die die ernste Situation dieser Entwicklung zeigen. „Es sind besorgniserregende Zustände – und jeden Tag gelangt mehr Müll in unsere Ozeane, die größten Ökosysteme der Erde“, schildert Cornelia Euringer-Klose, Nachhaltigkeitsbeauftragte der FOS/BOS, die Situation. Dabei bringt die fortwährende Verschmutzung der Meere fatale Folgen mit sich. Und es sind nicht nur allein die Meeresbewohner, deren Leben durch den Müll bedroht ist, denn am Ende schließt sich die Nahrungskette, wenn wir Menschen Fische und Meeresfrüchte verspeisen und das Meeresplastik mit all seinen Schadstoffen aufnehmen.

Parallel zu dieser Bildersammlung ist in der Markthalle der Klimaladen aufgebaut, der normalerweise als interaktive Ausstellung durch die Schulen der Region 10 wandert und kaum für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Darin wird gezeigt, was unser Einkaufsverhalten mit der Klimaveränderung zu tun hat, und er ergänzt damit das Thema Meeresplastik hervorragend.

„Möwen.Müll.Und Meerjungfrauen“ ist von 20. bis 29. März zu sehen

„Wir laden zu unserer Ausstellung zum einen Schulklassen ein, die an den Vormittagen nach Voranmeldung Führungen buchen können, zum anderen richtet sich die Ausstellung aber auch an alle anderen Interessierten“, so Organisator Horst Winter. Zwischen dem 20. und 29. März kann am Nachmittag von Montag bis Samstag zwischen 14 und 17 Uhr jeder spontan in das Obergeschoss der Markthalle kommen; es ist aber auch möglich, für Gruppen eine Führung zu bestellen.

Am kommenden Samstag, dem 18. März, findet um 11 Uhr die Eröffnung der Ausstellung statt, zu der jeder herzlich eingeladen ist. Neben Hintergrundinformationen zum Projekt besteht ausreichend Gelegenheit zu Gesprächen.

Infos: Markthalle Neuburg, Obergeschoss; Eintritt frei; 20.-29. März: Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr: Schulen - Montag bis Samstag, 14 bis 17 Uhr: Öffentlichkeit. Anmeldung: horst.winter@awo-schwaben.de. (AZ)