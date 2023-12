Mofa am Neuburger Bahnhof demoliert

Ein am Bahnhof abgestelltes Mofa ist von Unbekannten demoliert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein über das Wochenende am Bahnhof in Neuburg abgestellte Mofa ist von einem unbekannten Täter beschädigt worden. Die Fahrerin musste ein abgerissenes Frontschutzblech und Vorderlicht feststellen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 100 Euro. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Neuburg unter Tel. 08431/67110. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

Lesen Sie dazu auch