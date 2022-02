Ihr Kind musste sterben: Eine Mutter aus Monheim erzählt

Plus Zehntausende Kinder in Deutschland sind schwer krank. Martina Boschs Sohn starb mit acht Monaten. Wie die Monheimerin das belastet hat und wie ihr geholfen wurde.

„Ihr Sohn hat eine Lebenserwartung von ein bis zwei Jahren.“ Als Martina Bosch und ihr Mann die Diagnose hören, bricht ihre Welt zusammen. Es ist ihr erstes Kind, fünf Monate ist Jakob zu diesem Zeitpunkt alt. Sie hatten es geahnt, die Voruntersuchungen hatten das Schlimmste vermuten lassen. Doch jetzt sind die Befürchtungen bestätigt, real, unabwendbar: Ihr Kind muss sterben.