Montagsspaziergang Neuburg: Teilnehmer mit Sturmhaube wird angezeigt

Rund 380 Menschen waren Montagabend wieder in Neuburg unterwegs. Einen von ihnen erwartet nun eine Anzeige.

Am Montagabend haben sich erneut "Spaziergänger" zu einer nicht angemeldeten Versammlung in Neuburg getroffen. Die ca. 380 Teilnehmer trafen sich nach Polizeiangaben am Spitalplatz, gingen anschließend über die obere Altstadt, die Münchener Straße und weitere Nebenstraße wieder zurück zum Spitalplatz. Dort wurde die Versammlung durch die Polizei beendet.

Die gesetzlichen Mindestabstände wurden größtenteils eingehalten. Kurzfristig kam es an größeren Verkehrswegen, wie die Donaubrücke oder die Münchener Straße, zu Verkehrsbehinderungen, als der Aufzug die Fahrbahn kreuzte, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Die durch das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen erlassene Allgemeinverfügung, wonach der Schrannenplatz nicht betreten werden dufte, sei eingehalten worden.

Negativ fiel der Polizei ein Versammlungsteilnehmer auf, der sich illegaler Weise mit einer Sturmhaube vermummt hatte. Sein Verhalten erfüllt einen Straftatbestand nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz und wird als Anzeige der Staatsanwaltschaft Ingolstadt vorgelegt.

Wesentlich unspektakulärer seien nach Polizeiangaben die Versammlungen am Schrannenplatz mit dem Thema „Demokratische Regeln gelten für Alle“ mit 35 Teilnehmern der Parteigruppierung WIND sowie der Satire-Partei "Die PARTEI" mit dem Thema „Dumm gelaufen – Neuburg entspazifizieren“ mit drei Teilnehmern verlaufen. Dort sei es zu keinerlei Ordnungsstörungen gekommen. (nr)