Moralische Bedenken: Darf in der Krise das Sterben teurer werden?

Die Stadt Neuburg, hier der Friedhof an der Franziskanerstraße, möchte die Bestattungsgebühren erhöhen. Doch aufgrund der derzeitigen Krisen will die Verwaltung noch warten.

Plus Der Stadt Neuburg geht das Geld aus. Eigentlich müsste die Verwaltung die Bestattungsgebühren erhöhen. Doch es gibt moralische Bedenken, ob dieser Schritt in der Krise vertretbar wäre.

Von Andreas Zidar

Eines wird immer deutlicher: Das kommende Jahr wird für die Stadt Neuburg finanziell sehr herausfordernd. Die Energie- und Personalkosten steigen deutlich an, es bleibt kaum noch Spielraum für Investitionen. Stadtkämmerer Markus Häckl gab in der Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag einen Zwischenstand zum Haushaltsplan für 2023 – die Aussichten sind düster.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

