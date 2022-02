Neuburg

vor 34 Min.

Moschee-Bau in Neuburg kommt bei Nachbarn im Gewerbegebiet nicht gut an

Die Ahmadiyya-Gemeinde in Neuburg plant an der Straße Fasanengarten im Gewerbegebiet Schleifmühlweg auf dem Grundstück rechts auf dem Foto den Neubau einer Moschee. Wegen der schwierigen verkehrlichen Situation sind die Nachbarn gegen das Vorhaben.

Plus Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde in Neuburg will in der Straße Fasanengarten im Gewerbegebiet Schleifmühlweg eine Moschee bauen. Kritik von den Nachbarn gibt es wegen der verkehrlichen Situation in der Einbahnstraße.

Von Manfred Rinke

Schon seit Jahren sind sie auf der Suche nach einem Grundstück, um darauf ein kleines Gemeindehaus zu bauen. Jetzt hat die Ahmadiyya-Muslim-Bewegung, die seit über 40 Jahren in Neuburg vertreten ist, eins gefunden. In der Straße Fasanengarten im Gewerbegebiet Schleifmühlweg, gleich hinterhalb des Bürogebäudes von Bauunternehmer Hans Mayr. Die Voranfrage zum Neubau der Moschee ist am Mittwoch auch Thema im Bauausschuss. Während Oberbürgermeister und Stadträte erst dann über das Vorhaben entscheiden, steht die Meinung der Nachbarn dazu schon fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen