Neuburg

vor 49 Min.

Motoren-Entwicklung in Neuburg: Was die Formel 1 für Anwohner bedeutet

Plus Audi wird in der Formel 1 starten und den Motor dafür in Neuburg entwickeln. Nun fragen sich Anwohner in der Umgebung: Müssen sie mit großem Lärm rechnen?

Von Andreas Zidar

Die Stadt Neuburg wird Teil des Formel-1-Zirkus. Der Ingolstädter Autobauer Audi steigt offiziell ab 2026 in die Königsklasse des Motorsports ein - und der Antrieb wird am Standort von Audi Sport in Neuburg hergestellt. Damit entsteht laut Audi erstmals nach mehr als einem Jahrzehnt wieder ein Formel-1-Antrieb in Deutschland. Was bedeutet das für die Stadt und die Anwohner?

