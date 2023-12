Neuburg

vor 17 Min.

Motorhaube von Skoda beschädigt – 1500 Euro Schaden

Am Mittwoch wurde ein schwarzer Skoda am Wolfgang-Wilhelm-Platz in Neuburg beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Artikel anhören Shape

Am Mittwoch wurde ein schwarzer Skoda am Wolfgang-Wilhelm-Platz in Neuburg beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch am Wolfgang-Wilhelm-Platz die Motorhaube eines geparkten schwarzen Skoda Rapid beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug dort in der Zeit von 8.30 Uhr bis 14.20 Uhr vor der Studienkirche ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie einen deutlichen Schaden auf der Motorhaube fest. Polizei sucht Zeugen: Schwarzer Skoda in Neuburg beschädigt Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

Themen folgen