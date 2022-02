Motorradfahrer flieht in Neuburg vor der Polizei

Ein Motorradfahrer sollte in Neuburg kontrolliert werden. Der Mann hielt jedoch nicht an und fuhr der Polizei davon.

Ein junger Mann ist in Neuburg vor einer Polizeikontrolle geflohen, das teilten die Beamten mit. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sollte in der Nacht auf Sonntag, gegen 1.30 Uhr, in der Grünauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Einen Anhalteversuch der eingesetzten Beamten ignorierte der Motorradfahrer und setzte seine Fahrt beschleunigt fort.

Neuburger flieht vor der Polizei und einer Verkehrskontrolle

Bereits wenige Meter später stürzte der 22-Jährige alleinbeteiligt, lies sein Motorrad zurück und setzte seinen Fluchtversuch zu Fuß fort. Hinter einem angrenzenden Wohnhaus konnte der 22-Jährige gestellt werden. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, war der 22-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, auch lag für das Motorrad keine gültige Zulassung vor. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen diverser Verkehrsdelikte eingeleitet. (nr)