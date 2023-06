Motorradfahrer wird bei Unfall auf B16 bei Neuburg schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf der B16 bei Neuburg von einem Auto erfasst worden. Der Mann aus Ingolstadt wurde schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer aus Ingolstadt ist am Dienstagabend auf der B16 bei Neuburg verunglückt. Laut Polizei Neuburg wurde er von einem Auto erfasst und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Neuburg gebracht. Auch die Fahrerin des Unfallwagens wurde leicht verletzt.

Passiert ist der Unfall gegen 19.20 Uhr. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war der Motorradfahrer auf der B16 von Donauwörth in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Feldkirchen wurde er von einer Autofahrerin erfasst, die in die Gegenrichtung unterwegs war. Sie wollte gerade in Richtung Feldkirchen abbiegen, als der Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn fuhr.

Sie übersah den Motorradfahrer und erfasst den Mann mit seinem Zweirad. Als Grund dafür gab sie an, dass die Sonne so tief gestanden und sie geblendet habe. Auch die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

