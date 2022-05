Motorradfahrer wird bei Unfall in Neuburg leicht verletzt

Bei Wagenhofen ist es zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Zwischen der Staatsstraße 2035 und der B16 hat sich in Neuburg ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Zum Unfallzeitpunkt am Montag gegen 21.25 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von Wagenhofen kommend in Richtung Neuburg. An der Abfahrt zur B16 wollte dieser nach links abbiegen.

Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten, gerade aus weiterfahrenden Motorradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben trotz des Unfalls weiterhin fahrbereit. (nr)