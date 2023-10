Die Eigentümerin stellte ihr Moutainbike versperrt in der Fünfzehnerstraße in Neuburg ab, bei ihrer Rückkehr war das Fahrrad verschwunden.

Am Donnerstagabend, 19. Oktober, wurde in der Fünfzehnerstraße ein graues Mountainbike der Marke Bulls im Wert von 720 Euro entwendet. Laut Angaben der Polizei stellte die Eigentümerin dort gegen 19 Uhr ihr Rad versperrt am Fahrradständer ab.

In Neuburg wurde ein Mountainbike im Wert von 720 Euro entwendet

Als sie um 20.30 Uhr nach Hause fahren wollte, war das Rad verschwunden. Sonntagnachmittag erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)