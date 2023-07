Müll in der Donau: Was vom Schloßfest-Feuerwerk übrig geblieben ist

Ein Neuburger hat Reste vom Schloßfest-Feuerwerk aus der Donau geholt. Grund dafür, dass der Abfall im Fluss liegen blieb, war ein Versäumnis.

Am Tag nach dem Schloßfest-Feuerwerk hat Jannis Rückel ein Dutzend Hülsen aus Papier und Kunststoff aus der Donau gezogen. Der Müll vom Wasserfeuerwerk sammelte sich in der Nähe des Ruderclubs an. Beim Bootfahren fielen Rückel die Hülsen am Grund des Gewässers auf. Er postete Fotos auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken. Die Resonanz sei groß gewesen, berichtet das Ruderclub-Mitglied. Den Neuburger wundert es, dass keiner sich um den Abfall im Fluss kümmert.

Feuerwerkshülsen lagen am Grund der Donau. Sie waren Überbleibsel des großen Feuerzaubers vom Schloßfest. Foto: Jannis Rückel

Warum hat niemand den Müll aus der Donau geholt? Die Stadt Neuburg sei für die Beseitigung des Mülls nicht zuständig, teilt die Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dem Ordnungsamt werde solch ein Feuerwerk lediglich gemeldet. Weil das Schloßfest-Feuerwerk professionell veranstaltet werde, gebe das Amt die Show nur frei. Die Stadt prüfte die Ausgestaltung des Feuerwerks nicht.

Niemand fühlt sich für den Müll vom Feuerwerk in der Donau zuständig

Wie die Feuershow schlussendlich aussah, hatte der Verkehrsverein als Veranstalter des Schloßfestes mit der Firma Sauer aus Gersthofen entschieden. Die Lichter auf der Donau gab es 2019 zum ersten Mal. Die Rückmeldungen aus dem Publikum seien gut gewesen, berichtete der Pyrotechniker Peter Sauer. Daher seien auch heuer wieder schwimmende bengalische Feuer von der Plattform mit dem OHS-Zeichen ins Wasser gelassen worden. Für Marktvogt Friedhelm Lahn gehören die Leuchtkugeln auf der Donau bereits dazu.

Die Leuchtkugeln auf der Donau gibt es seit 2019 beim Schloßfest-Feuerwerk. Foto: Anika Zidar

Als Veranstalter reinigte der Verkehrsverein die Abschussstelle gründlich. Diese befand sich auf einer Wiese hinter dem „Überlauf“. Laut Lahn sei mit den Pyrotechnikern ausgemacht worden, dass sie sich um den restlichen Müll kümmern. Die Mitarbeiter der Firma Sauer aus Gersthofen räumte in der Nacht den groben Müll von der Wiese weg. Geschäftsführer Peter Sauer gibt zu: "Niemand hat an den Abfall des Wasserfeuerwerks gedacht". Die Reste der schwimmenden Lichter seien schlicht vergessen worden. Es habe keine Absprachen dazu gegeben. "Der Müll gehört nicht in die Donau", sagte der Pyrotechniker. Er müsse sich bei Rückel bedanken. Keiner habe sich für den Feuerwerksmüll in der Donau zuständig gefühlt.

Lesen Sie dazu auch