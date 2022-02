Neuburg

18:00 Uhr

Müll vor Neuburger Wertstoffhof sorgt für Ärger

Plus Vor dem Wertstoffhof in der Neuburger Sudetenlandstraße häufen sich regelmäßig die Abfallberge – darunter Möbel, Mülltüten und mehr. Wie könnte das Problem gelöst werden?

Von Laura Gastl

Eigentlich gehören Schrott und Sperrmüll auf den Wertstoffhof – und nicht etwa davor. Trotzdem hat der Recyclinghof in der Neuburger Sudetenlandstraße regelmäßig mit Abfällen zu kämpfen, die gerade nach dem Wochenende vor den Toren des Geländes abgeladen werden. Nach Informationen unserer Redaktion ist das insbesondere seit zweieinhalb Jahren ein Problem – also seitdem dort der Glascontainer steht. Man könnte mutmaßen, dass dieser von Bürgerinnen und Bürgern als Sichtschutz missbraucht wird, um den Unrat ungesehen loszuwerden. Erst in dieser Woche lagen wieder ein Sofa, ein kaputter WC-Sitz und sonstiger Müll zwischen Glascontainer und Ausfahrtstor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

