Müllberge im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen werden kleiner

Plus Die Mengen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gehen seit Corona zurück, sagt Betriebsleiterin Mathilde Hagl. Problemmüllsammlungen werden weitergeführt.

Der Müllberg wird kleiner: Die Kreisbetriebe für Abfallwirtschaft Neuburg-Schrobenhausen sprechen von einem deutlichen Rückgang der Müllmengen. „Die Kollegen sehen den gleichen Trend“, berichtet Werkleiterin Mathilde Hagl.

Neben den Appellen zur Müllvermeidung führt die Fachwelt die rückläufigen Zahlen auf die Pandemiejahre 2020 und 2021 zurück. „Viele haben zuhause gründlich aufgeräumt und Altbestände entsorgt“, vermutet Mathilde Hagl. Dazu kommt der Konjunktureinbruch der Bauwirtschaft. In den Jahren 2020 und 2021 war die Pro-Kopf-Menge an Hausmüll statistisch auf 483 Kilogramm gestiegen und ging danach wieder zurück. Bundesweit waren 2021 über 40 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle abgegeben oder eingesammelt worden.