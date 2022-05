Müller-Markt: Projekt „Südpark“ in Neuburg ist noch offen

Plus Ob sich der Drogeriemarkt am Südpark niederlässt, um dort sein Vollsortiment anzubieten, ist noch nicht entschieden. Noch steht ein Gutachten aus, wie sich das Angebot auf die dort angesiedelten Geschäfte auswirken würde.

Es war eine Nachricht, die im Januar vergangenen Jahres aufhorchen ließ. Nachdem die Verhandlungen mit der VR Bank Neuburg-Rain gescheitert waren, das ehemalige Bankgebäude am Schrannenplatz für seine Erweiterungspläne nutzen zu können, entschied sich Müller-Markt dieses Vorhaben am Südpark umzusetzen. Entscheidendes getan hat sich seitdem allerdings nicht. Ist das Projekt überhaupt noch aktuell?