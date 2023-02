Müllgrube am Sportplatz: Deponien in Joshofen und Bergen werden untersucht

Die Stadt Neuburg nimmt ehemalige Deponien in Bergen und Joshofen unter die Lupe. Ist für den Sportverein „das Schlimmste“ abgewendet?

Die Stadt Neuburg lässt heuer zwei frühere Hausmülldeponien in Bergen und Joshofen untersuchen. Der Standort Bergen liegt im Wald und in Joshofen direkt am Sportgelände der Spielvereinigung Joshofen/Bergheim.

Und was dem Verein gar nicht gefallen kann: Über der Altdeponie befindet sich auch der 700.000 Euro teure Kunstrasenplatz. Ob es zu einer Sanierung der Deponie kommt, hängt von der Untersuchung des Bodens und Grundwassers ab. Die Interessen der Spielvereinigung seien beachtet „und das Schlimmste abgewendet worden“, sagte Ortssprecher Hubert Daubmeier im Bauausschuss.

Zwei Mülldeponien in Neuburg werden geprüft

Die Stadträte genehmigten 46.000 Euro für das Ökoprojekt und 45.000 Euro für den Bereich „Weingarten“ Bergen. Die Untersuchung liegt in den Händen der Gesellschaft zur Altlastensanierung Bayern mbH (GAB). Sollte es zu Sanierungen kommen, wird die Stadt mit maximal 200.000 Euro pro Standort beteiligt.

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen fordert die Kommunen regelmäßig zu Bohrungen und Detailuntersuchungen bekannter Deponiestandorte auf. Vor 50 Jahren hatte es in etlichen Gemeinden Abfallgruben gegeben, in denen neben Sperrmüll auch Farbeimer, Elektrogeräte und andere Abfälle verschwunden sind. Die Sanierer der GAB haben seit 2006 auf rund 600 ehemaligen Deponiestandorten über 2500 Grundwassermessstellen zur Überwachung und Erkundung eingerichtet.