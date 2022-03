Müllsünder in Neuburg: "Wir erwischen kaum jemand"

Der Neuburger Stadtrat Klaus Babel kämpft gegen wilde Müllablagerungen. Der neue Bußgeldkatalog verfehlt bisher offenbar seine Wirkung.

Stadtrat Klaus Babel (FW) kämpft gegen wilde Müllablagerungen. In Schreiben an den Neuburger Oberbürgermeister und die Kreisbetriebe verlangt er mehr Aktivitäten gegen „Müllsünder“. Dass insbesondere an Glascontainern – wie dieses Bild an einem Standort in Neuburg beispielhaft zeigt – „Abfälle aller Art abgeladen werden, toleriere ich in keinster Weise“, appellierte Klaus Babel an seine Kollegen im Finanzausschuss. Die Stadt müsse mehr gegen die Verunreinigung tun.

Neuburg: Stadtrat Klaus Babel (FW) will etwas gegen Müllablagerungen unternehmen

„Das tun wir auch“, versicherte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, „aber wir erwischen halt kaum jemand.“ Und Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen erlaube der Datenschutz nicht. Laut Ordnungsamt hat es bisher etliche Meldungen über Vermüllung gegeben, aber nur vier Bußgeldbescheide. Der Bußgeldkatalog, im Finanzausschuss als „Papiertiger“ bezeichnet, reiche nicht aus, so Klaus Babel. Man müsse mehrsprachige Flyer verteilen und die Bevölkerung sensibilisieren. Der parteifreie Stadtrat setzt seinen Kampf für eine schöne Stadt fort. Mathilde Hagl, Leiterin der Kreisbetriebe für Abfallwirtschaft, sagte ihm, dass an allen Container-Standorten zweimal wöchentlich aufgeräumt werde.