Als Ansager beim Teufelsrad: Winfried Frey über seinen Job auf der Wiesn

Plus Schauspieler Winfried Frey hat einen besonderen Nebenjob: Als Rekommandeur vom Teufelsrad war er 18 Tage auf der Wiesn. Was der gebürtige Neuburger dort erlebte.

Wenn die Schotten in ihren Röcken aufs Teufelsrad auf dem Münchner Oktoberfest springen, dann zählt das zu einem von vielen lustigen Momenten, auf die Winfried Frey von seiner Rekommandeurs-Kabine den besten Blick hat. Zum zweiten Mal arbeitete der Volksschauspieler in dem Traditionsbetrieb auf der Wiesn mit.

Das heißt 18 Tage "Impro-Theater", wie der gebürtige Neuburger berichtet. "Es ist einer der spontansten Jobs, den es gibt", sagt Frey. Als Rekommandeur macht Frey die Ansagen und steuert das Fahrgeschäft. Frey müsse auf das reagieren, was da ist. Frey macht die Ansagen und er entscheidet, wer sich wann auf das Teufelsrad werfen darf. "Keine einzige Fahrt ist gleich", weiß der Volksschauspieler. Mal sind die Frauen dran, dann die Kinder, die Jugendlichen, die Männer - jährlich kommt auch die Polizei für eine Fahrt auf dem Teufelsrad vorbei. Verbringt ein Kind ein bis zwei Stunden im Zelt vom Teufelsrad, dann kommt es etwa acht bis zehn Mal dran, darauf achtet Frey als Rekommandeur. Es sei wichtig, dass jeder mitfahren darf. Als Rekommandeur ist der Künstler auch für die Sicherheit im Zelt des Teufelsrads zuständig.