Barbershops im Fokus der Kontrollen: Läuft in Neuburg alles legal ab?

Barbershops gibt es in Neuburg quasi an jeder Ecke. Dort kann man sich schnell und relativ preiswert die Haare und den Bart schneiden lassen, so lautet das Versprechen an die männliche Kundschaft. So gibt es beispielsweise einen Haarschnitt für unter 20 Euro, im Angebot teilweise für lediglich elf Euro – Preise, die traditionelle Friseurbetriebe nicht stemmen können. Doch geht in solchen Barbershop-Betrieben alles mit rechten Dingen zu? Die Handwerkskammer (HWK) für München und Oberbayern hat ihre Zweifel – und zuletzt verstärkt Kontrollen durchgeführt. Wie ist die Situation in Neuburg?

