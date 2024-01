Neuburg/München

vor 19 Min.

Protest-Lawine rollt durch den Neuburger Feierabendverkehr

Plus Rund 300 Fahrzeuge hupen sich am Freitagabend durch Neuburg. Der Protestzug fällt größer aus als angekündigt. Der Innenstadtverkehr liegt eine Stunde lang lahm.

Von Claudia Stegmann

In Neuburg haben am Freitagabend erneut Landwirte, Spediteure und Handwerker aller Art gegen die Ampelregierung und ihre Entscheidungen protestiert. Mit geschätzt 300 Schleppern, Unimogs, Transportern, Lastwagen, Autos und sogar Fahrrädern sind sie pünktlich zum Feierabendverkehr von der Schlösslwiese aus im Konvoi durch die Innenstadt in Richtung B16 aufgebrochen. Die Polizei gewährte dem schier endlosen Strom an Fahrzeugen freie Fahrt. Der reguläre Innenstadtverkehr wurde gestoppt und kam für etwa eine Dreiviertelstunde komplett zum Erliegen.

Die Protestaktion fiel deutlich größer aus als angekündigt. "20 bis 80 Fahrzeuge" waren dem Landratsamt gemeldet worden, am Ende waren es geschätzt 300 Fahrzeuge. Die Runde wurde von der Polizei eskortiert. Sie sperrte sämtliche Kreuzungen ab, damit die Kolonne zusammenbleiben und sich keine unbeteiligten Fahrzeuge einreihen konnten. Über die Luitpold- und Theresienstraße zogen die Fahrzeuge hupend auf die B16, wo sie bis zur Zeller Kreuzung fuhren. Von dort aus ging es dann bis Grünau und über das Industriegebiet zurück in die Monheimer Straße.

