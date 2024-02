Neuburg/München

In Neuburg festgenommen: Drama um Abschiebung eines Pflege-Azubis

Plus Die Neuburger Ausländerbehörde lässt einen Pflege-Azubi aus dem Kongo festnehmen. Innenminister Joachim Herrmann verhindert im letzten Moment seine Abschiebung.

Von Andreas Zidar

Die Handschellen klickten am vergangenen Freitag in der Neuburger Ausländerbehörde. Weiter ging es an das örtliche Amtsgericht, bevor Daniel Mangala in Abschiebehaft in die JVA Hof kam - und am Dienstagmorgen um 2 Uhr hätte der 26-Jährige in ein Flugzeug in Leipzig steigen sollen, um in seine Heimat Kongo zu fliegen. Doch die geplante Abschiebung des Mannes, der bis zum vergangenen Jahr in der Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg wohnte, hat eine derart große Welle der Empörung ausgelöst, dass sich sogar der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) eingeschaltet hat. Der Fall nahm im letzten Moment einen guten Ausgang für Mangala. Er darf vorerst weiter in Deutschland bleiben. Doch das Unverständnis der Beteiligten über das Geschehene bleibt.

Rückblick: Mangala ist 2019 mit einem Touristenvisum nach Deutschland eingereist und stellte einen Asylantrag auf Grund von Gewalt und Vertreibung durch kriegerische Konflikte in seinem Heimatland, berichtet sein Anwalt Josef Neuberger im Gespräch mit unserer Redaktion. Gerichte lehnten diesen Antrag mehrfach ab. Mangala, der geduldet wurde, schloss in der Folge Integrations- und Sprachkurse erfolgreich ab und schaffte den Mittelschulabschluss. Zwischenzeitlich wurde er der Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg zugeteilt, wo er auch wohnte. Zum 1. September 2023 begann der Kongolese eine Ausbildung zum Pflegefachhelfer beim Seniorendienstleister Münchenstift in der Landeshauptstadt. Zunächst musste er jeden Morgen von Neuburg nach München fahren, was auf Dauer nicht leistbar war, so Neuberger. Sein Arbeitgeber, der mit seinem Azubi zufrieden ist, bot ihm eine Personalwohnung vor Ort an, weshalb Mangala zum 1. Oktober nach München zog.

