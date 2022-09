„Überragendes Engagement": Minister zeichnet jungen Neuburger aus

Umweltminister Thorsten Glauber hat den Neuburger Lukas Schorer mit dem Grünen Junior Engel ausgezeichnet. Der 19-Jährige übernehme Verantwortung für Natur, Gesellschaft und Zukunft.

Der Neuburger Lukas Schorer darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat dem 19-Jährigen den Grünen Junior Engel verliehen. Damit werden Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren für vorbildliches und beispielgebendes Engagement im Natur- und Umweltschutz geehrt. Die Preisverleihung fand in dieser Woche bei der Regierung von Oberbayern in München statt.

In seiner Laudatio lobte der Umweltminister das vielfältige Wirken von Schorer. „Ihr Engagement ist überragend und umfassend“, so Glauber. „Sie übernehmen Verantwortung für unsere Natur und Umwelt, für die Gesellschaft und für unsere Zukunft.“ Der 19-Jährige sei als Schülersprecher, Leiter des Umweltarbeitskreises und in seiner Freizeit an vielen Stellen aktiv. Beispielsweise unterstütze er die Petition „Sichere Geh- und Fahrradwege in Neuburg“ und werbe als begeisterter Radler für eine Verkehrswende und den Umstieg aufs Rad. Auch engagiere er sich für die Rettung des Niedermoores in Nassenfels und informiere über die Bedeutung der Moore. „Darüber hinaus sind Sie für den Ressourcenschutz, das Aktionsbündnis ‚Auwald statt Asphalt‘ als aktives Mitglied im Jugendparlament Neuburg und als Beisitzer beim Bund Naturschutz im Einsatz, um nur einige Beispiele zu nennen.“

Grüner Junior Engel für den Neuburger Lukas Schorer

Umweltminister Glauber sei fest davon überzeugt, dass Schorer bei seiner „Power“ in Zukunft noch ein Grüner Engel verliehen wird, die spezielle Ehrung für vorbildliche Leistungen und langjähriges, nachhaltiges, ehrenamtliches Engagement im Umweltbereich, heißt es aus dem Ministerium. „Meinen Glückwunsch, meinen großen Respekt und ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement“, schloss Glauber seine Laudatio.

Natürlich war die Auszeichnung durch den Minister etwas Besonderes für Schorer. „Ich habe mich extrem gefreut“, sagt der 19-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei klasse, bereits so früh Anerkennung vom bayerischen Umweltminister zu erhalten. Offenbar mache das, was man tut, Sinn, so Schorer, der eine Bestätigung und Würdigung seines persönlichen Engagements sieht – auch für diejenigen, die bei gemeinsamen Aktionen beteiligt waren. Die Auszeichnung sei ein Ansporn, diesen Weg weiterzugehen, betont der junge Neuburger.

Umweltminister Thorsten Glauber zeichnet Lukas Schorer aus Neuburg aus

Sein Wirken wird natürlich nicht nur in München, sondern auch in seiner Heimatstadt wertgeschätzt. „Lukas zeichnet sich nicht nur durch vielseitiges Engagement aus, sondern arbeitet sich in die Themen tief ein und kann zum Beispiel zum Donaumoos fachlich detaillierter als so mancher Kreisrat Auskunft geben“, lobt Stadt- und Kreisrat Gerhard Schoder (Grüne).

Schorer hat sein Abitur am Descartes-Gymnasium absolviert. Wie geht es für ihn weiter? „Ich will mich nun ein Jahr lang auf ehrenamtliche Arbeit und Reisen konzentrieren“, sagt er. Dann wolle er schauen, in welche Richtung er studieren wird. (ands)