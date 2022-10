Wertvolle Arbeit in der JVA Herrenwörth: Justizmedaille für Claudia Voigt

Claudia Voigt engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich in der JVA Neuburg-Herrenwörth. Jetzt wurde sie mit der Justizmedaille ausgezeichnet.

Sie zeigt Justitia mit Waage und Schwert auf der Vorderseite und ist eine Auszeichnung für Menschen, die sich in Bayern große Verdienste um die Justiz erworben haben. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich hat in München die Justizmedaille an besondere Persönlichkeiten aus dem Oberlandesgerichtsbezirk München verliehen. Unter den Preisträgerinnen und -trägern ist auch eine Frau aus dem Raum Neuburg – die Resozialisierungshelferin Claudia Voigt. „Frau Voigt engagiert sich seit 2001 mit großem Engagement ehrenamtlich durch wöchentliche Gruppenangebote für die Freizeit der jugendlichen und jungen heranwachsenden Inhaftierten in der JVA Neuburg-Herrenwörth“, lobte Eisenreich. „Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Resozialisierung der jungen Menschen.“

Engagement in der JVA Neuburg-Herrenwörth: Justizmedaille für Claudia Voigt

Eisenreich dankte in seiner Laudatio laut Mitteilung allen Geehrten: „Sie alle haben sich – auf ganz unterschiedlichen Gebieten – aber immer weit über das gewöhnliche Maß hinaus für die Justiz, den Rechtsstaat und die Gesellschaft engagiert. Sie setzen Ihre Freizeit ein, um anderen Menschen zu helfen und großartige Projekte voranzubringen. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der Justiz herzlich danken.“ (AZ)