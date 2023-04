Museum der besonderen Art: Free Actors Guild lässt Zuschauer Tränen lachen

Plus Die Free Actors Guild spielt im Neuburger Studienseminar "Musée de la Musique". Dabei treffen Musical-Songs und Improvisation gekonnt aufeinander.

So eine Ausstellung dürften die Besucherinnen und Besucher des "Musée de la Musique" im Neuburger Studienseminar noch nie gesehen haben. Denn die Ausstellungsstücke bewegen sich doch tatsächlich frei durch den Raum, erwachen immer wieder zum Leben, nur um kurz darauf wieder zu Statuen zu erstarren. Kein Wunder, denn diese Ausstellungsstücke sind die sehr lebendigen Mitglieder der Free Actors Guild, die in ihrem neuesten Projekt einen Museumsbesuch imitieren. Und die Sängerinnen werden dabei nun einmal zu wechselnden Exponaten.

Dieser interaktive Rundgang , der auch für die Gruppe ein erstes Experiment war, gelingt äußerst geschmeidig. Mit Liebe zum Detail, einer alten Uhr, Gemälden und rot-goldenen Absperrkordeln haben die Darsteller die Bühne im Theater des Studienseminars in ein Museum verwandelt. Zwei Moderatorinnen führen gut gelaunt durch die Ausstellungsräume und darin stehen sie dann eben: Die mal einzelnen, mal in Gruppen drapierten Sängerinnen, die auf Knopfdruck oder Kommando zum Leben erwachen und bekannte Songs aus Musicals interpretieren.