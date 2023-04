Museum und Musik: Free Actors Guild wagt sich an künstlerisches Experiment

Die Free Actors Guild aus Neuburg will in ihrem neuen Projekt Musical und Improvisation vereinen. Warum es für die Besucher dabei ins Museum geht.

Sie wollen ein "Musée de la Musique" auf die Bühne bringen – ein Museum der Musik, wie es wörtlich aus dem Französischen übersetzt heißt. Die Mitglieder der Free Actors Guild aus Neuburg wagen sich mit ihrem neuen Projekt an ein Experiment. Die Besucher und Besucherinnen werden bei dem neuesten Projekt des Ensembles regelrecht in ein "Museum" geworfen, das aus Gesangsstücken und Improvisation bestehen soll – gepaart mit einigen Überraschungen.

Allzu viel möchte Lucie Schafferhans noch nicht verraten, wenn es um das neue Projekt der Free Actors Guild geht. Denn an den zwei Abenden selbst, an denen das Projekt auf die Bühne des Studienseminars gebracht wird, wird sich Ergebnis der wochenlangen Proben erst im Laufe des Abends zeigen – und unter Umständen auch von der Reaktion des Publikums beeinflusst werden. Denn die einzelnen Gesangsstücke werden von Improvisationseinlagen unterbrochen.

Free Actors Guild Neuburg kombiniert Musical und Impro-Show

Bereits seit Ende November proben die Mitglieder der Free Actors Guild für ihr neues Stück. Wie genau das Projekt aussehen soll, musste erst bestimmt werden. Denn die Rahmenhandlung und die Gesangsstücke sollten "in eine Tasche gepackt werden und zusammenpassen", wie Schafferhans sagt. Man wollte Chorelemente und Schauspieleinlagen gekonnt vereinen. Das Erlebnis auf der Bühne sollte einem Erfahrungssraum gleichen, den die Besucherinnen und Besucher aktiv erleben können. "Doch wo gehen viele Menschen hin, sehen nicht nur Dinge, sondern können auch selbst mitbestimmen, was sie erleben? Schließlich kam einer Teilnehmerin die Idee von einem Museum. Man könne doch ein Stück kreieren, das einem interaktiven Rundgang durch einen Ausstellungsraum ähnelt.

"Die Musik und die Improvisation sind die Ausstellungsstücke, aber man soll nicht nur gucken, sondern auch mitmachen können", verrät Schafferhans. An Musikstücken werden Lieder von unterschiedlichen Musicals gesungen. Die Gruppe verspricht eine bunte Mischung aus Musicalhits, mit dabei Stücke, die jeder kennt, und auf der anderen Seite gänzlich unbekannte Songs. Doch auch wenn mal ein Stück nicht bekannt sein sollte, müssen sich die Zuschauer keine Sorgen machen: "Bei fast allen Liedern gibt es davor ein paar Informationen, um diese in die Handlung einzuordnen."

"Musée de la Musique" ist auch für die Neuburger Künstlerinnen und Künstler ein Experiment

Das "Musée de la Musique" ist auch für die Mitglieder der Free Actors Guild ein Experiment, in dieser Form ist die Gruppe noch nie auf der Bühne gestanden. "Wir haben mit dem Stück ,Esther und Marie' den Einstand auf der Bühne gehabt. Das war aber ein reines Theaterstück. Jetzt wollten wir etwas mit Musik machen", so Schafferhans. Schließlich gebe es im Rahmen der Free Actors Guild eine Schauspielgruppe, eine Tanzgruppe und eben eine Gesangsgruppe. Mit dem neuen Projekt könne man nun die verschiedenen Darsteller unter einen Hut bringen. Nicht jeder, der singt, spielt auch eine Rolle und umgekehrt. Im Fokus soll bei "Musée de la Musique" aber – wie der Name schon verrät – die Gesangsgruppe stehen.

Dass diese nun mit Chorstücken und Soloeinlagen auf der Bühne steht, freut Schafferhans besonders. "Es gibt keine verrückten Kostüme und auch das Bühnenbild ist eher schlicht gehalten. Die Musik steht wirklich im Vordergrund." Für das bessere Verständnis der Handlung sind zudem noch zwei Moderatoren-Rollen eingeplant, die die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Handlung führen werden. Dauern soll der "Besuch im Museum" insgesamt rund zweieinhalb Stunden. Denn schließlich stehen mit 20 Teilnehmern nicht gerade wenige Darsteller auf der Bühne.

Info: Das Stück "Musée de la Musique" wird am 14. und 15. April im Studienseminar gespielt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, der Einlass bereits ab 19 Uhr. Der Einlass zum Stück ist kostenfrei. Platzreservierungen sind per Mail an freeactorsguild@gmx.de möglich.