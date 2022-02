Neuburg

Musik gegen die Trauer: Neuburger spielt am Grab seiner verstorbenen Frau

Plus Vor einem Jahr stirbt Josef Kretzmanns Frau an Krebs. Um seinen Schmerz zu lindern, hat der passionierte Musiker einen Weg gefunden: Flügelhorn spielen, am Grab seiner geliebten Maria.

Von Katrin Kretzmann

Für einen kurzen Moment schließt er seine Augen. Um ihn herum ist es still, nur das Gezwitscher der Vögel ist zu hören. Er atmet noch einmal tief ein, genießt die wärmenden Strahlen der Sonne auf seinem Gesicht und öffnet seine Augen. Josef Kretzmann blickt zu seiner Maria, holt tief Luft und beginnt auf dem Flügelhorn zu spielen. Danach ist es wieder still. Eine Stille, wie sie für diesen Ort normal ist, denn hier ruhen die Verstorbenen. An diesem Wochenende ist es ein Jahr her, dass Maria Kretzmann ihrer Krebserkrankung erlag. Auf dem Alten Friedhof in der Neuburger Franziskanerstraße findet sie ihre letzte Ruhe – „und wenn ich hier für sie spiele, dann geht es mir besser“, sagt ihr Mann.

