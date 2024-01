Neuburg

18:30 Uhr

Musikalisches Neujahr: Maria-Ward-Schüler lassen Stadttheater schwingen

Plus Der Musikzweig der Maria-Ward-Realschule zeigt sein Können beim Neujahreskonzert im Neuburger Theater. Zum Schluss wartet eine gelungene Überraschung.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Sieben Ensembles, über hundert Schüler und ein randvolles Neuburger Stadttheater. Das waren die Zutaten für das Neujahreskonzert der Maria-Ward-Realschule in Neuburg. Egal ob musikalische Frischlinge oder alte Hasen an den Instrumenten, die Mädchen und Buben erteilten dem Lampenfieber eine Abfuhr und zeigten, wie vielseitig der Unterricht an ihrer Schule ist.

Hoch konzentriert war der Blick auf die Notenblätter, dann nochmal kurz die Augen zum Lehrer, ein rückversicherndes Nicken - und los geht es. Die Bläser von Querflöte über Fagott bis Posaune eröffnen den Abend, bringen gleich einmal ein bisschen Magie auf die Bühne mit dem romantischen Filmklassiker "Beauty and the Beast". Sie geben den Takt vor für diesen bunten Abend, bei dem nicht nur der Musik sichtbar Leidenschaft gewidmet wird, sondern das Publikum auch mit kleinen Episoden aus dem Schulalltag unterhalten wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen