Musikalisches Powerpack: "Dameronia’s Legacy Allstars" begeistern im Jazzkeller

Plus Im Birdland in Neuburg trifft sich eine meisterhafte Bläsergruppe, um ihre CD vorzustellen. Die Besucher erleben einen fulminanten Abend mit diesem echten Geheimtipp.

Wann hat es das zuletzt auf der Bühne des Hofapothekenkellers gegeben? Fünf Bläser, die ganze Batterie: Alt-, Tenor- und Baritonsaxofon, dazu noch Trompete und Posaune plus Rhythmusgruppe. Dieses musikalische Powerpack nennt sich nicht etwa Big Band, sondern Oktett, fast die größte kleine Einheit, die der Jazz kennt. Alles zu Ehren eines ganz großen Komponisten und Pianisten, nämlich Tadley Ewing Peake, Spitzname „Tadd“ Dameron. Ist schon wirklich ein extrem schneidiger Bläsersatz, kraftvoll, scharfkantig, punktgenau, der das Publikum im wieder einmal proppenvollen Birdland-Jazzclub von Song zu Song mehr mitreißt! Und die Protagonisten sind nicht etwa wahllos zusammengewürfelte Musiker, sondern absolute Könner ihres Metiers, die eine tiefe transatlantische Freundschaft, aber auch die Liebe zu Tadd Dameron (1917-1965) verbindet.