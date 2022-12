Musikschule Neuburg gestaltet musikalische Reise durch 400 Jahre

Die Schüler der Neuburger Musikschule treten für ein vorweihnachtliches Konzert in der Schlosskapelle auf. Das Programm spiegelt die lange Geschichte des Gebäudes wider.

Gemeinsam zu musizieren ist mit das Sinnvollste und Schönste, was es im Leben gibt. Unter dieses Motto stellte Oliver Wasilesku, Chef der Musikschule Neuburg, das vorweihnachtliche Konzert seiner Schülerinnen und Schüler in der Schlosskapelle. Dass dieser Satz wirklich stimmt, das wurde für die Zuhörer und Zuhörerinnen im bis auf den allerletzten Stehplatz gefüllten Sakralraum sichtbar und vor allem hörbar.

Die einzelnen Stücke umfassten einen Zeitraum von etwa 400 Jahren Musikgeschichte, passend zum ältesten protestantischen Kirchenraum weltweit, der allmählich auf sein 500-jähriges Bestehen zugeht. Vom Eingangslied "Ihr Kinderlein kommet" des neu aufgestellten Streicher-Ensembles bis zum Medley aus sechs britischen Weihnachtsliedern des Flötenensembles Flautissimo hatte jeder der zehn Programmpunkte den rauschenden Beifall verdient. Auch wenn bei sieben- oder achtjährigen Geigerinnen, die erst seit Kurzem die Violine spielen oder bei einem großen Flötenensemble – das in dem kalten Raum allein für das saubere Einstimmen ein gutes Weilchen benötigt – nicht jeder Ton perfekt sitzen kann.

Drei Querflöten bezaubern die Zuhörer in der Neuburger Schlosskapelle. Foto: Inge Wasilesku

Auf die Freude am Musizieren, auf den Ehrgeiz, immer besser zu werden, kommt es an. Und das war allen Aktiven anzumerken. Bei der Münchner Canzone des Renaissance-Komponisten Johann Stadlmeier, geschrieben um 1580 ebenso wie beim frühromantischen Querflöten-Trio von A. B. Fürstenau oder beim Auftritt der erst vor zwei Monaten neu gegründeten Gitarrengruppe mit "Jingle Bells" und dem alpenländischen Weihnachtslied "Es wird scho glei dumpa".

Neuburger Musikschüler geben Konzert in der Schlosskapelle

Es wärmte das Herz, den rein technisch eher einfacheren Liedern der sehr jungen Streicher oder Gitarristen zuzuhören, weil sie mit Mut und Unbekümmertheit gestaltet wurden. Und es erfreute die Zuhörer, auch anspruchsvollere Stücke zu genießen. Zum Beispiel den berühmten Pachelbel-Kanon in einer ungewöhnlichen Besetzung mit Cello und drei Akkordeons. Oliver Wasileku gab genau das richtige Tempo vor, was bei diesem Barock-Tophit immer eine Herausforderung ist – und dann lief dieses große Werk vom ruhigen Beginn bis zu den sehr flotten Passagen beeindruckend durch.

Der berühmte Pachelbel-Canon erklang in ungewöhnlicher Besetzung: Cello und drei Akkordeons. Foto: Inge Wasilesku

Ein Genuss wurde der "Tanz der Rohrflöten" aus Peter Tschaikowskys Nussknacker-Suite: Knackiger Rhythmus, sauberes Unisono und lockeres Staccato gaben einen eleganten Drive. Auf andere, sonore Art beeindruckend, kamen das Wiegenlied für Trompete des US-Komponisten Leroy Andersen (1950) oder das Blechbläser-Trio mit "Have Yourself a Merry Little Christmas".

Noch ist es ein Weilchen hin bis zum Heiligen Abend, aber das "Stille Nacht" sollte in einem solchen Konzert am Ende nicht fehlen. Dieses Lied ist nicht so leicht zu singen, wie man meinen möchte, und es ist auch für ein ganz junges Streicher-Ensemble nicht leicht zu spielen, wenn man es wirklich gestalten will. Die Geigen und Celli haben sich mehr als wacker geschlagen.