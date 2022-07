Nach 20 Jahren: Neuburg feiert wieder eine prächtige Primiz auf dem Karlsplatz

Plus 800 Besucher feiern mit Manuel Reichart eine prächtige Primiz auf dem Karlsplatz und erhalten den Primizsegen. Es ist die erste Feier dieser Art in Neuburg nach 20 Jahren.

