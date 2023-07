Neuburg

06:10 Uhr

Nach 30 Jahren: Neuburger Frauenarzt Dr. Georg Fronius hört auf

Plus Nach über 30 Jahren hört der Neuburger Frauenarzt Dr. Georg Fronius auf. Was er heute über den Wunschkaiserschnitt denkt und welche Fälle er bis heute nicht vergessen hat.

Von Barbara Wild

Da gab es das Neugeborene, das wollte einfach nicht atmen. Im August 2007 war es, das weiß Dr. Georg Fronius noch genau. Die Geburt in der Neuburger Klinik war eigentlich ganz normal verlaufen, doch als das Baby geboren war, zählte jede Minute. "Der Kinderarzt war sofort da und erkannte das Problem", schildert es Fronius. Diagnose: Zwerchfell-Lücke - und nur eine Klinik mit einem besonderen Beatmungsplatz kann das Leben des Neugeborenen retten. "Mit dem Hubschrauber wurde der Bub erst Richtung Mannheim geflogen, dann aber noch mal nach Bremen umgeleitet", sagt der erfahrene Frauenarzt. "Heute ist der Bub ein rotzfrecher Kerl", fügt er an und lächelt. Es sind berufliche Erlebnisse wie diese, die er niemals vergessen wird.

Über 30 Jahre praktizierte Dr. Georg Fronius in Neuburg als Frauenarzt. Seit dem 1. Juli hat er seine Praxis in der Bahnhofstraße an eine Nachfolgerin übergeben. Seine Patientenkartei war am Ende auf über 4000 Patientinnen angewachsen, die Scheinzahl pro Quartal lag bei 1400. Während seiner Zeit als Belegarzt an der Neuburg Klinik, damals noch unter den Elisabethinnen, half er schätzungsweise 4500 Kindern auf ihrem Weg in die Welt. "Ich habe es nie gezählt, aber pro Jahr waren es mindestens 250 Kinder", sagt er. Nach 2014, im Alter von 60 Jahren, beendete er seine Tätigkeit als Belegarzt am Krankenhaus. Bis zuletzt schickte ihm die Mutter "seines" letzten Babys jedes Jahr ein Foto - der Bub ist mittlerweile elf Jahre. In diesen Jahren konzentrierte sich Fronius voll auf die Praxis.

