Neuburg

vor 17 Min.

Nach Antrag eines Stadtrats: Neuburger Toiletten erhalten Tampons und Binden

Plus Nach einem Antrag von Stadtrat Michael Wittmair stattet die Stadt Neuburg bestimmte öffentliche WCs mit Menstruationsartikeln aus. Was dahintersteckt.

In öffentlichen Toiletten in Neuburg tut sich etwas. Künftig werden in ausgewählten WCs der Stadt Menstruationsartikel zur freien Verfügung stehen. Anlass für diesen Vorstoß war ein Antrag von Stadtrat Michael Wittmair (Linke). Ihm ging es darum, dass öffentlich zugängliche Toiletten inklusive WCs in Schulen nicht nur mit Seifen, Toilettenpapier und Papierhandtüchern, sondern künftig auch mit Menstruationsartikeln wie Binden und Tampons ausgestattet werden.

