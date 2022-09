Nach Brand in Neuburger Betrieb: Dank für „großartigen Einsatz“

Nach dem Brand im Februar möchte sich das Team vom Glasrecycling Neuburg mit einer Spende bei allen Helfern bedanken. Auch ein verletzter Feuerwehrmann bekam ein Geschenk.

Es war ein Samstag Mitte Februar, als ein Brand auf dem Gelände des Glasrecyclings Neuburg in der Ruhrstraße die Einsatzkräfte in der Region forderte. Ein Glastrockner hatte Feuer gefangen, die Flammen griffen auf die Filteranlage im Außenbereich über und schlugen teilweise meterhoch aus dem Schornstein. Ein schwieriger Einsatz für alle Helfer. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehren Neuburg, Marienheim, Heinrichsheim, Bruck, Bergheim, Irgertsheim und Pettenhofen sowie die Berufsfeuerwehr Ingolstadt. Dazu kamen der Rettungsdienst des BRK und die Polizei. Insgesamt waren 115 Kräfte vor Ort, die halfen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Ihnen allen möchte das Team vom Glasrecycling Neuburg nun danken. „Sie waren schnell vor Ort und haben absolut professionell gearbeitet“, lobt Betriebsleiter Daniel Reble, der von einem „großartigen Einsatz“ spricht. Diesem sei es zu verdanken gewesen, dass der Betrieb kurze Zeit nach dem Brand, am 1. März, wieder anlaufen konnte.

Brand bei Glasrecycling Neuburg: Dank an alle Einsatzkräfte

Als Zeichen des Danks und der Anerkennung hat Reble einen Scheck über 2500 Euro überreicht, stellvertretend an den Neuburger Feuerwehrkommandanten Markus Rieß. Das Geld kommt allen beteiligten Einsatzkräften zugute.

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Schornstein des Gebäudes einer Glas-Recyclingfirma im Industriegebiet Grünau in Neuburg. Foto: Vifogra

„Das zeigt die Wertschätzung und freut uns sehr“, sagt Rieß. Er betont, dass die ehrenamtlichen Kräfte für einen solchen Einsatz inklusive Nacharbeiten quasi den kompletten Samstag aufwenden mussten. Mit dem Geld möchte die Neuburger Wehr nun Ausrüstung anschaffen, die ansonsten nicht finanziert werden könnte, beispielsweise neue Handschuhe, so Rieß. Ein Neuburger Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz Verbrennungen an der Hand. Ihm schenkte man eine Eintrittskarte für den ERC Ingolstadt, berichtet Reble.

Die Folgen des Brandes sind auf der Recyclinganlage nach wie vor spürbar. Insgesamt ist laut Betriebsleiter ein Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich entstanden. Die Anlagen seien repariert und kontrolliert worden, der Betrieb laufe wieder normal. Bis Ende kommenden Jahres sollen jedoch vom Brand betroffene Anlagen und Bereiche erneuert werden, so etwa der Schornstein.

