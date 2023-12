Neuburg

vor 49 Min.

Nach CO-Vergiftung mit Grill im Schlafzimmer: So geht es dem Opfer

Plus Die Feuerwehr rettete eine ganze Familie vor einer tödlichen Vergiftung, weil eine Frau in einer Wohnung mit einem Grill heizte. Die Polizei berichtet jetzt über ihren Gesundheitszustand.

Von Barbara Wild

"Das hätte ganz anders ausgehen können." Dieser Satz fiel von so ziemlich allen Einsatzkräften, die an der Rettung einer Frau und sechs Kindern aus einer Wohnung in Neuburg am Sonntagabend beteiligt waren. Die 42-Jährige hatte in ihrem Schlafzimmer einen Holzkohlegrill angefeuert, um zu heizen. Damit stiegt die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Raumluft massiv an. Da dieses Gift sich auch mühelos über Wände und Fußböden verteilt, hätten sowohl die Kinder in den Nachbarzimmern als auch die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses vergiftet werden können. Es ist einem aufmerksamen Nachbarn zu verdanken, dass alle Hausbewohner gerettet werden konnten. Die Polizei Neuburg teilt nun auf Nachfrage mit, wie es der schwer verletzten Frau geht.

CO ist ein gefährliches Atemgift, das weder zu sehen, zu riechen oder zu schmecken ist. Die Frau hatte eine schwere Vergiftung, war nicht mehr ansprechbar, als die Feuerwehr sie aus der Wohnung holte. Zudem hatte sie leichte Brandverletzungen an den Füßen.

